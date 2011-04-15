Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 июня

Банк России установил на 21 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.8706

1 Азербайджанский манат 37.3638

100 Армянских драмов 13.2721

1 Белорусский рубль 30.9465

1 Болгарский лев 36.6001

1 Бразильский реал 16.5115

100 Венгерских форинтов 22.0932

1000 Вон Республики Корея 54.6361

10 Гонконгских долларов 81.1134

10 Датских крон 95.8793

1 Доллар США 63.3877

1 Евро 71.5457

100 Индийских рупий 91.0808

100 Казахстанских тенге 16.6777

1 Канадский доллар 47.9919

100 Киргизских сомов 90.7483

10 Китайских юаней 92.5314

10 Молдавских леев 34.8476

1 Новый туркменский манат 18.1367

10 Норвежских крон 73.9854

1 Польский злотый 16.8093

1 Румынский лей 15.1395

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.5467

1 Сингапурский доллар 46.7048

10 Таджикских сомони 67.1430

1 Турецкая лира 11.0474

10000 Узбекских сумов 74.2833

10 Украинских гривен 24.0105

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.6545

10 Чешских крон 27.9426

10 Шведских крон 67.3270

1 Швейцарский франк 64.1836

10 Южноафриканских рэндов 44.5313

100 Японских иен 58.8421

"AK&M" от 20.06.2019