Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 21 июня

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Банк России установил на 21 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.8706
1 Азербайджанский манат 37.3638
100 Армянских драмов 13.2721
1 Белорусский рубль 30.9465
1 Болгарский лев 36.6001
1 Бразильский реал 16.5115
100 Венгерских форинтов 22.0932
1000 Вон Республики Корея 54.6361
10 Гонконгских долларов 81.1134
10 Датских крон 95.8793
1 Доллар США 63.3877
1 Евро 71.5457
100 Индийских рупий 91.0808
100 Казахстанских тенге 16.6777
1 Канадский доллар 47.9919
100 Киргизских сомов 90.7483
10 Китайских юаней 92.5314
10 Молдавских леев 34.8476
1 Новый туркменский манат 18.1367
10 Норвежских крон 73.9854
1 Польский злотый 16.8093
1 Румынский лей 15.1395
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.5467
1 Сингапурский доллар 46.7048
10 Таджикских сомони 67.1430
1 Турецкая лира 11.0474
10000 Узбекских сумов 74.2833
10 Украинских гривен 24.0105
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.6545
10 Чешских крон 27.9426
10 Шведских крон 67.3270
1 Швейцарский франк 64.1836
10 Южноафриканских рэндов 44.5313
100 Японских иен 58.8421
"AK&M" от 20.06.2019