Банк России на 21 июня понизил курс евро к рублю более чем на 9 копеек до 71.5457 руб., курс доллара США - более чем на 59 копеек до 63.3877 руб.

Банк России на 21 июня понизил официальный курс евро к рублю более чем на 9 копеек до 71.5457 руб. с 71.6377 руб., курс доллара США - более чем на 59 копеек до 63.3877 руб. с 63.9794 руб. 20 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 21 июня уменьшилась более чем на 37 копеек (-0.54%) до 67.0588 руб. с 67.4257 руб. 20 июня.



"AK&M" от 20.06.2019