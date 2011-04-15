Участок платной дороги Москва-СПб получил одобрение Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза одобрила смету строительства предпоследнего участка скоростной автодороги Москва - Санкт-Петербург. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое провело проверку достоверности определения сметной стоимости седьмого этапа строительства скоростной автомобильной дороги на участке 543-646 км, который планируется эксплуатировать на платной основе.



Проверка сметных расчётов проводилась с целью определения их соответствия физическим объёмам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.



Трасса скоростной платной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург" прокладывается в обход автомобильной дороги М-10 "Россия" по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Общая её протяжённость составляет 669.8 км. Документация, по которой получено положительное заключение Главгосэкспертизы России, разработана для участка 543-646 км, пересекающего Новгородский и Чудовский муниципальные районы Новгородской области и Тосненский муниципальный район Ленинградской области.



В 2016 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на строительство данного участка трассы. Текущая проверка проведена в результате корректировки проекта с учётом дополнительных объёмов работ. Протяженность участка с 543 по 646 км составит около 103 км. Проект планируется реализовать в две очереди строительства. В рамках первой очереди в эксплуатацию будет введено четыре полосы движения, в ходе второй - ещё две. Проектные решения выполнены под расчётную скорость движения автотранспорта в 150 км/ч.



Финансирование предпоследнего этапа строительства скоростной платной автомагистрали М-11 "Москва - Санкт-Петербург", как и всех предыдущих, планируется осуществлять с использованием средств федерального бюджета и внебюджетных инвестиций.



Генпроектировщик - АО "Петербург-Дорсервис".

"AK&M" от 20.06.2019