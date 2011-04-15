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20/06/2019
12:51

Урожай картофеля в 2019 году вырастет до 22.8 млн т

По прогнозу Минсельхоза России, валовый сбор картофеля в 2019 году увеличится до 22.8 млн т.

Как напомнила пресс-служба министерства, в прошлом году его производство во всех категориях хозяйств составило 22.4 млн т, что превысило результат 2017 года на 3.2%.

Для поддержки производителей картофеля Минсельхоз реализует комплекс мер, в частности, в рамках "единой" субсидии, а также несвязанной поддержки в области семеноводства, федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП).

Одним из направлений импортозамещения картофеля также является развитие агрологистической инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Так, за 2018 год введено в эксплуатацию 375 картофеле- и овощехранилищ суммарной мощностью единовременного хранения 1196 тыс. т.


"AK&M" от 20.06.2019
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