Урожай картофеля в 2019 году вырастет до 22.8 млн т

По прогнозу Минсельхоза России, валовый сбор картофеля в 2019 году увеличится до 22.8 млн т.



Как напомнила пресс-служба министерства, в прошлом году его производство во всех категориях хозяйств составило 22.4 млн т, что превысило результат 2017 года на 3.2%.



Для поддержки производителей картофеля Минсельхоз реализует комплекс мер, в частности, в рамках "единой" субсидии, а также несвязанной поддержки в области семеноводства, федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП).



Одним из направлений импортозамещения картофеля также является развитие агрологистической инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Так, за 2018 год введено в эксплуатацию 375 картофеле- и овощехранилищ суммарной мощностью единовременного хранения 1196 тыс. т.





"AK&M" от 20.06.2019