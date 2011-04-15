Сделки с акциями Совхоза имени Ленина могут быть незаконными, П.Грудинин

Акции ЗАО "Совхоз имени Ленина", приобретённые до разрешения споров о них ВС РФ, могут стать предметом истребования, а сделки с акциями - предметом оспаривания в суде. Об этом заявил директор предприятия Павел Грудинин, сообщила пресс-служба совхоза.



Как говорится в обращении, "в настоящее время предпринимаются попытки неправомерного завладения акциями ЗАО "Совхоз имени Ленина"". При рассмотрении Видновским городским судом Московской области судебного дела о разделе имущества между Павлом Грудининым и Ириной Грудининой в её пользу было присуждено 1948780 акций ЗАО, часть которых не принадлежат П.Грудинину и И.Грудининой, а были изъяты у иных лиц, которые даже не были ответчиками по делу. В настоящее время судебные акты по указанному делу обжалуются и проходят проверку в вышестоящих инстанциях. По делу возможен пересмотр судебных актов в различных инстанциях вплоть до Верховного Суда Российской Федерации, поворот их исполнения.



В ходе разбирательства в дело была представлена доверенность И.Грудининой на имя В.Палихаты, предоставляющая широкий круг полномочий при представлении интересов И.Грудининой. С учётом этого не исключено, что сделки в отношении акций, присужденных И.Грудининой обжалуемым решением, могут быть совершены как И.Грудининой, так и иными лицами от её имени или по её поручению. "По нашему мнению, до вынесения Верховным Судом Российской Федерации окончательного судебного акта, разрешающего по существу вышеуказанный спор в части принадлежности акций, любое приобретение акций ЗАО "Совхоз имени Ленина", присужденных Грудининой И.И., не может считаться добросовестным. Акции ЗАО "Совхоз имени Ленина", приобретённые до разрешения споров о них Верховным Судом Российской Федерации, могут стать предметом истребования, а сделки с акциями - предметом оспаривания в суде", говорится в обращении директора совхоза.



Напомним, в конце апреля Видновский городской суд Подмосковья удовлетворил исковые требования Ирины Грудининой и передал ей две трети доли в общем имуществе с экс-супругом, в том числе 42% всех акций совхоза. Также суд арестовал акции ЗАО "Совхоз имени Ленина", принадлежащие Грудинину. Павел Грудинин подал апелляцию, однако Мособлсуд 17 июня решение суда предыдущей инстанции оставил без изменений, то есть признал законным получение бывшей супругой Павла Грудинина двух третей доли совместного имущества.



В суде выяснилось, что Ирина Грудинина выписала генеральную доверенность на бизнесмена Владимира Палихату. Этот документ позволяет проводить сделки с имуществом. Сейчас Владимир Палихата возглавляет концерн "Росэнергомаш", а ранее участвовал в нескольких скандальных сделках по слиянию и поглощению с универмагом "Москва", ритейлером "Центробувь", заводами "Контактор" и "Искитим-цемент".



По мнению Павла Грудинина, требование двух третей акций совхоза и участие в деле Владимира Палихаты свидетельствуют о попытке захвата Совхоза. Также директор Совхоза неоднократно заявлял, что в землях Совхоза, которые находятся сразу за МКАД по Каширскому шоссе, могут быть заинтересованы девелоперы - в частности, застройщики ЖК "Пригород Лесное" в поселении Молоковское. Застройщиками проекта являются группа "Самолет", к которой имеет отношение брат губернатора Подмосковья Максим Воробьёв, и ООО "Рота", созданное депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным, о чем писали "Ведомости".



"AK&M" от 20.06.2019