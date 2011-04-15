АЛРОСА реализовала крупные алмазы в Дубае на $7.6 млн. Об этом говорится в сообщении компании.



На аукционе было продано 126 алмазов ювелирного качества общим весом 2090 карат, в том числе один особо крупный камень весом 63.8 карата, добытый на месторождениях АО "Алмазы Анабара".



В аукционе приняли участие более 100 фирм, представляющих крупнейшие мировые центры алмазной торговли - ОАЭ, Индию, Бельгию, Россию, Израиль, Гонконг и США.



Это уже третий алмазный аукцион АЛРОСА в ОАЭ в этом году - предыдущие прошли в феврале и апреле. До конца года АЛРОСА планирует организовать еще один аукцион по продаже алмазов специальных размеров в Дубае. Мероприятие состоится осенью.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.





"AK&M" от 20.06.2019