Ингосстрах выплатил более 1.2 млн евро в связи с поломкой главного двигателя на судне-контейнеровозе

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере более 1.2 млн евро в связи с поломкой главного двигателя теплохода в Красном море. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от рисков повреждения и гибели судна, а также перерыва в коммерческой эксплуатации. Договор заключен сроком на 1 год.



В апреле 2019 года во время следования судна в Красном море вышел из строя один из цилиндров главного двигателя. Причина поломки - разрыв крепежных шпилек головки и юбки поршня. Судно было направлено на постоянный ремонт в греческий порт Пирей. По заключению представителей завода-изготовителя главного двигателя коленчатый вал не подлежал восстановительному ремонту и требовал замены на новый. В связи с предстоящим длительным и дорогостоящим ремонтом судовладелец обратился с просьбой о промежуточной выплате страхового возмещения.



"Промежуточные выплаты - это традиционная практика "Ингосстраха", направленная на поддержку клиентов в непредвиденных ситуациях. Просьба страхователя была оперативно рассмотрена, случай был признан страховым и уже в июне был осуществлен платёж", - отметил начальник управления убытков страхования специальных рисков компании "Ингосстрах" Алексей Касатиков.



Ингосстрах занимается морским страхованием с 1947 года и входит в число мировых страховщиков, которые предлагают клиентам полный спектр программ морского страхования: каско судов, страхование ответственности судовладельцев и фрахтователей, а также правозащитное страхование. По итогам 2018 года компания заключила 1009 договоров страхования ответственности судовладельцев и 812 договоров страхования КАСКО судов. Такие результаты традиционно обеспечиваются за счёт высокого размера действующих договоров облигаторного перестрахования ($100 млн по КАСКО и $1 млрд по ответственности) и качественного сервиса.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 20.06.2019