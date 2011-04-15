Банк Англии сохранил базовую ставку в 0.75%

Комитет по монетарной политике Банка Англии сохранил базовую ставку в 0.75%. Об этом говорится в сообщении комитета.



Банк Англии подтвердил приобретение гособлигаций на 435 млрд фунтов стерлингов и покупку корпоративных бондов на 10 млрд фунтов стерлингов.







"AK&M" от 20.06.2019