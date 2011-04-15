Министр экономического развития РФ М.Орешкин направил приветствие участникам VIII Среднерусского экономического форума

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин направил приветствие участникам VIII Среднерусского экономического форума.



"Минэкономразвития поддерживает СЭФ уже несколько лет. Для регионов средней полосы форум является одним из важнейших деловых событий, основное предназначение которого - развитие устойчивых экономических связей между субъектами федерации", - говорится в приветствии.



Сегодня перед россиянами стоит стратегическая задача построения цифровой экономики. Активная работа на этом направлении необходима для успешной реализации национальных проектов, в том числе и нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы, подчеркнул министр.



В этой связи М.Орешкин призывает уделить особое внимание нуждам малого и среднего бизнеса, помимо прочего - стимулированию цифровых решений для МСП. Закономерным итогом такой деятельности станет рост благосостояния всего общества. "И в этом наша цель", - подчёркивается в приветствии.



Министр уверен, что СЭФ поможет всем заинтересованным сторонам сверить приоритеты, найти новых партнёров и ярко заявить о себе на значимой деловой площадке. Он убеждён, что форум станет важной вехой в деле формирования положительного образа предпринимателя в России.



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнёр форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru









"AK&M" от 20.06.2019