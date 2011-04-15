Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе И.Щеголев направил приветствие участникам VIII Среднерусского экономического форума

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев направил приветствие участникам VIII Среднерусского экономического форума.



"В этом году Среднерусский экономический форум посвящён актуальной теме "Цифровой регион", важной для реализации всех национальных проектов.



Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере отнесено Президентом России к числу национальных целей развития страны", - говорится в приветствии.



В основе перехода к цифровой экономике должна быть опора на человека и гражданина, на свободу и достоинство. Справедливым может считаться только то общество, которое даёт человеку перспективу развития и самореализации, - подчёркивается в приветствии.



И.Щеголев уверен, что совместная работа представителей органов власти, IT-сообщества, бизнеса и науки позволит найти ответы на вопросы, как сформировать качественную цифровую среду, улучшить инвестиционный климат, обеспечить благополучие наших граждан и развитие регионов Центральной России.



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнёр форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнер форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнёр форума - строительная компания "Инстеп".



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 20.06.2019