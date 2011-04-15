Задолженность по зарплате в РФ за май выросла на 1.6% до 2.949 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за май 2019 года выросла на 1.6% и на 1 июня составила 2.949 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 904.3 млн руб. (30.7%), в 2018 году - 929.9 млн руб. (31.5%), в 2017 году и ранее - 1.114 млрд руб. (37.8%).



Задолженность по заработной плате на 1 июня 2019 года имелась перед 45.1 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 52% - работники обрабатывающих производств; 17% - строительства; 8% - транспорта; 7% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 4% - добычи полезных ископаемых.





AK&M Антикризис