Председателем совета директоров Ингосстраха избран О.Виханский

Председателем совета директоров компании "Ингосстрах" вновь был избран Олег Виханский. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



О.Виханский родился в 1946 году. В 1969 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "экономическая кибернетика"; доктор экономических наук, профессор. С 1990 года по настоящее время — заведующий кафедрой управления производством экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2003 года по настоящее время — декан Высшей Школы Бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2005 г. по настоящее время – генеральный директор ООО "Группа стратегических исследований". О.Виханский — член Учёного Совета МГУ им. М.В. Ломоносова.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 20.06.2019