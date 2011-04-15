Оборот розничной торговли в январе-мае вырос на 1.7% до 12.957 трлн руб. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



В мае оборот розничной торговли составил 2.689 трлн руб., что на 1.4%, чем годом ранее.



В мае оборот розничной торговли на 94.6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5.4% (в мае 2018 года - 94.4% и 5.6% соответственно).





"AK&M" от 20.06.2019