Рубль штурмует новые вершины

Российская валюта шестой день непрерывно укрепляется. Сегодня пара доллар/рубль открылась приличным гэпом вниз, обновив почти 1-летние минимумы на отметке 63.23 руб. Евро/рубль добралась до минимума 23 апреля на 71.37 руб. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Всплеск спроса на высокодоходные активы, к которым относится рубль, вызван смягчением риторики двух ключевых мировых Центробанков – ФРС и ЕЦБ. По итогам вчерашнего заседания Федрезерв подтвердил, что меняет курс и готовится к возобновлению смягчения монетарной политики, что заметно повысило привлекательность активов развивающихся стран.



Дополнительную поддержку рубль черпает из налогового периода, пик выплат в рамках которого приходится на следующую неделю, а значит, этот фактор продолжит помогать рублю в предстоящие дни. Также подпитка идёт со стороны нефтяного рынка, где котировки Brent перешли к восстанов $63 доллара за баррель, но вскоре отступили, хотя пока остаются в хорошем внутридневном плюсе.



Теперь, когда уровень 64 руб. превратился в сопротивление, внимание игроков переключается на уровень 63 руб., к которому приближается доллар. Фактором риска для "россиянина" на данный момент является потенциальное ухудшение внешней обстановки и желание игроков зафиксировать прибыль на привлекательных уровнях перед наступлением выходных.











"AK&M" от 20.06.2019