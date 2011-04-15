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21/06/2019
10:39

Дайджест газеты "Коммерсант" от 21 июня 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 21 июня 2019 года.

БАНКРОТСТВО ПЕРЕШЛО ГРАНИЦУ ИЗРАИЛЯ
СБЕРБАНКУ РАЗРЕШЕНО ПРЕСЛЕДОВАТЬ СОВЛАДЕЛЬЦА "ЯШМЫ ЗОЛОТА" ПО МЕСТУ ЕГО НОВОГО ГРАЖДАНСТВА


Как стало известно "Ъ", едва ли не впервые в истории Израиля Верховный суд этого государства разрешил рассмотреть дело о банкротстве своего же гражданина по заявлению банковской структуры другой страны. Речь идет об имеющем также российское гражданство Ицхаке Мавлоне, известным как Игорь Мавлянов,- объявленном в международный розыск МВД России бывшем совладельце ювелирной сети "Яшма Золото". Он оказался должен по невозвращенным кредитам российским банкам порядка 23 млрд руб. Сбербанк добился рассмотрения своих претензий к заёмщику в Израиле.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 21.06.2019
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