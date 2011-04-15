Повтор! Уровень безработицы в России в мае снизился до 4.5%

Количество безработных в России в мае 2019 года уменьшилось на 5.7% до 3.402 млн в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 4.3%. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.



Уровень безработицы среди экономически активного населения (в соответствии с методологией Международной организации труда) в мае снизился до 4.5% с 4.7% в предыдущем месяце.



В государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано 0.8 млн безработных, в том числе 0.6 млн получали пособие по безработице.



Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования данного показателя, составила 75 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.





"AK&M" от 20.06.2019