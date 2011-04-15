Фьючерсы на Brent демонстрируют уверенный рост

В четверг фьючерсы на Brent продемонстрировали уверенный рост, покинув месячный торговый диапазон и закрепившись выше $64 за баррель. Такой технический сигнал указывает на окончательную перемену сентимента в сторону оптимизма и дает надежды на дальнейшее восстановление. Следующим сопротивлением может выступить отметка $66 за баррель. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Катализатором роста покупательского интереса стала эскалация напряженности в Персидском заливе. Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду сбили американский беспилотник, который, по их заявлениям, нарушил воздушное пространство Ирана в районе Ормузского пролива. США объявили, что аппарат находился в международном пространстве, и атака Ирана была неспровоцированной.



На вопрос журналистов о возможности военных ударов по Ирану после инцидента президент США Дональд Трамп ответил: "Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить. Они совершили большую ошибку". Вооруженный конфликт в регионе может привести к значительным перебоям с нефтяными поставками из стран Персидского залива.



Ранее сентимент также улучшился из-за перспектив смягчения денежно-кредитной политики США и Европы, которая, как ожидается, поддержит мировую экономику, а вместе с ней и спрос на нефть и нефтепродукты. Также развернулись в сторону снижения запасы нефти в США, о чем говорит опубликованная на этой неделе статистика EIA.



Помимо этого, намечается потепление во взаимоотношениях США и Китая, а тон высказываний участников ОПЕК+ указывает на высокую вероятность продления сделки по сокращению добычи на вторую половину 2019 г. Встреча по этому вопросу состоится 1-2 июля. Встреча лидеров США и КНР пройдет на полях саммита G20, который состоится в Осаке (Япония) 28-29 июня.



Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности в США. С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0.6% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.





"AK&M" от 21.06.2019