Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/06/2019
10:47

Фьючерсы на Brent демонстрируют уверенный рост

В четверг фьючерсы на Brent продемонстрировали уверенный рост, покинув месячный торговый диапазон и закрепившись выше $64 за баррель. Такой технический сигнал указывает на окончательную перемену сентимента в сторону оптимизма и дает надежды на дальнейшее восстановление. Следующим сопротивлением может выступить отметка $66 за баррель. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова.

Катализатором роста покупательского интереса стала эскалация напряженности в Персидском заливе. Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду сбили американский беспилотник, который, по их заявлениям, нарушил воздушное пространство Ирана в районе Ормузского пролива. США объявили, что аппарат находился в международном пространстве, и атака Ирана была неспровоцированной.

На вопрос журналистов о возможности военных ударов по Ирану после инцидента президент США Дональд Трамп ответил: "Скоро узнаете. Очевидно, мы не будем много об этом говорить. Они совершили большую ошибку". Вооруженный конфликт в регионе может привести к значительным перебоям с нефтяными поставками из стран Персидского залива.

Ранее сентимент также улучшился из-за перспектив смягчения денежно-кредитной политики США и Европы, которая, как ожидается, поддержит мировую экономику, а вместе с ней и спрос на нефть и нефтепродукты. Также развернулись в сторону снижения запасы нефти в США, о чем говорит опубликованная на этой неделе статистика EIA.

Помимо этого, намечается потепление во взаимоотношениях США и Китая, а тон высказываний участников ОПЕК+ указывает на высокую вероятность продления сделки по сокращению добычи на вторую половину 2019 г. Встреча по этому вопросу состоится 1-2 июля. Встреча лидеров США и КНР пройдет на полях саммита G20, который состоится в Осаке (Япония) 28-29 июня.

Сегодня вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности в США. С утра фьючерсы на нефть марки Brent торгуются ростом на +0.6% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.


"AK&M" от 21.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100