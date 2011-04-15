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21/06/2019
11:53

Счетная палата выявила нарушения при формировании бюджетной отчетности Минкомсвязи

Счетная палата выявила нарушения при формировании бюджетной отчетности Минкомсвязи. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

Так, Минкомсвязь не отразила в бюджетном учете сведения о двух банковских гарантиях, которые получило для обеспечения обязательства по контрактам на 21.14 млн руб. Кроме того, в документе нет сведений о квартирах, которые Минкомсвязь передала сотрудникам в безвозмездное пользование, и о списанном имуществе. Всего - 82 единицы по условной цене в 1 руб. при оценочной стоимости в 14.29 млн руб.

В ходе проверки Счетная палата также отметила недостатки при распоряжении имуществом. В частности, Минкомсвязь разместила свои аппаратно-программные комплексы и информационные системы на технологических площадках других организаций без договоров на ответственное хранение или передачу в безвозмездное пользование, что влечет риски утраты данного имущества.

Кроме того, выявлены нарушения Правил подготовки планов информатизации государственных органов. Так, Минкомсвязь как уполномоченный госорган не соблюдала установленные Правилами сроки проведения экспертной оценки документов по Информационно-коммуникационным технологиям.


"AK&M" от 21.06.2019
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