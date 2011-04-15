Газпром строит в Псковской области два новых газопровода. Об этом говорится в сообщении компании по итогам рабочей поездки делегации ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Псковскую область.



Напомним, в 2005-2018 годах Газпром построил в регионе 15 газопроводов, два из которых — в 2018 году. В настоящее время компания ведет сооружение двух новых газопроводов. Они позволят газифицировать р.п. Кунья, д. Шедяково, п. Дубрава-1 Великолукского района; д. Корнилово, д. Ущицы Куньинского района; д. Вышгородок Пыталовского района. В стадии проектирования находятся четыре газопровода, еще по двум проектирование завершено.



В ходе встречи Алексей Миллер и губернатор региона Михаил Ведерников подписали план-график синхронизации выполнения программы газификации в Псковской области на 2019 год. Документ, в том числе, содержит обязательства региона по ликвидации отставания подготовки потребителей к приему газа от ранее построенных "Газпромом" объектов. Стороны также подписали график погашения в 2019-2029 годах просроченной задолженности проблемных предприятий Псковской области за поставленный газ. На 1 июня 2019 года она составила 491.5 млн руб. при общем объеме просроченной задолженности региона в 884.2 млн руб.



Отдельное внимание на встрече было уделено развитию в регионе рынка газомоторного топлива. Отмечено, что в настоящее время идет подготовка к строительству первой в области автомобильной газонаполнительной компрессной станции Газпрома. Она будет размещена в Пскове.



Алексей Миллер и Михаил Ведерников обсудили работу компании по развитию спортивной и социальной инфраструктуры. В частности, в 2018 году в г. Великих Луках открыт построенный по программе "Газпром — детям".



Напомним, между Газпромом и администрацией Псковской области действуют соглашение о сотрудничестве, договор о газификации, а также программа развития газоснабжения и газификации региона до 2021 года.



По состоянию на 1 января 2019 года уровень газификации Псковской области составляет 44%.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 21.06.2019