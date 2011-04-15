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21/06/2019
12:31

В аэропорту "Шереметьево" реконструируют ВПП-1

В аэропорту "Шереметьево" реконструируют ВПП-1. Проект обновления первой взлётно-посадочной полосы аэропорта одобрили эксперты Главгосэкспертизы, говорится в сообщении ведомства.

На аэродроме комплекса действуют две параллельные взлётно-посадочные полосы – ВПП-1 и ВПП-2. Проектом, положительное заключение запланировано несколько этапов реконструкции ВПП-1, которая была построена в 1953 году.

Каждый этап включает решения по отдельному отрезку полосы, что позволит проводить работы без перерыва лётной эксплуатации аэродрома. Так,будут реконструированы четыре рулежные дорожки и построены две новые скоростные, которые соединят ВПП-1 с сектором Шереметьево-1. Также будут проведены реконструкция и переустройство инженерных сетей и коммуникаций, попадающих в зону работ, оснащение ВПП-1 системой раннего оповещения об образовании гололеда, а также иные необходимые мероприятия.

В ходе закрытия полосы на реконструкцию взлетно-посадочные операции на аэродроме будут выполняться на уже действующей ВПП-2 и новой ВПП-3, которую к этому времени планируется ввести в эксплуатацию.

Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).

Пассажиропоток "Шереметьево" за январь-май 2019 года вырос на 15.4% до 18.787 млн по сравнению с годом ранее. Аэропорт обеспечил выполнение 155.12 тыс. взлётно-посадочных операций, что на 15.8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 13.4% и составил 9.838 млн, на внутренних воздушных линиях - на 17.7% до 8.949 млн.

Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.

"AK&M" от 21.06.2019
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