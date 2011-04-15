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21/06/2019
12:39

Минэкологии МО разработало поправки в законодательство, впервые сформулировав понятие "экотуризм"

Минэкологии Московской области разработало поправки в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", впервые сформулировав понятие "экотуризм". Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Сегодня мы разрабатываем программу развития экотуризма на территории Подмосковья, - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин. - Однако для этого необходимы новации в законодательстве, в том числе и федеральном. До сих пор в нормативных актах и в самом законе о туристской деятельности отсутствуют понятия "экологический туризм" и "познавательный туризм". Мы предлагаем закрепить трактовку этих понятий и ввести их в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях". Это необходимо для развития экотуризма и познавательного туризма с опорой на ООПТ Подмосковья".

На сегодняшний день в системе ООПТ (особо охраняемые природные территории) федерального значения действует более 350 визит-центров, 100 музеев природы с экспозициями о живой природе и историко-культурном наследии территорий, а также свыше 40 тыс. км экологических троп и маршрутов.


"AK&M" от 21.06.2019
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