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21/06/2019
12:44

"Уральские авиалинии" ввели допрейсы по маршруту Москва-Анапа

"Уральские авиалинии" увеличили частоту выполнения рейсов по маршруту Москва–Анапа. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

До середины октября самолёты авиакомпании будут доставлять москвичей на черноморское побережье до четырёх раз в день. Дополнительные рейсы введены в расписание в связи с популярностью направления у жителей столицы.

Рейсы в Анапу будут выполняться до 13 октября 2019 года на авиалайнерах производства европейского концерна Airbus.

"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.

Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за январь-май 2019 года вырос на 9% до 3.298 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) составил 1.613 млн, на международных воздушных линиях (МВЛ) - 1.685 млн. Всего за этот период выполнено 23.188 тыс. рейсов (+5%), среди них ВВЛ - 11.567 тыс., МВЛ - 11.621 тыс.. Пассажирооборот вырос на 11% и составил 8.117 млрд пассажирокилометров.




"AK&M" от 21.06.2019
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