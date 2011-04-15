Ингосстрах застраховал спецтехнику компании "Рафт Лизинг" на 46 млн руб.

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Иркутской области заключил договор страхования объектов лизинга лесозаготовительной техники. Страхователем выступила региональная лизинговая компания ООО "Рафт Лизинг". Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В соответствии с условиями программы страховой защитой обеспечены харвестер и форвардер. Страховая сумма по договору составила 46 млн руб.



Спецтехника была застрахована в Ингосстрахе от пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения и других рисков.



Ингосстрах сотрудничает с ООО "Рафт Лизинг" с 2011 года.

"Рафт Лизинг" – одна из крупнейших лизинговых компаний Сибирского федерального округа – основана в 2006 году. Компания работает со всеми предметами лизинга, включая недвижимость и оборудование, водный, железнодорожный и авиатранспорт. ООО "Рафт Лизинг" специализируется на работе с малым и средним бизнесом.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 21.06.2019