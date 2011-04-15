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21/06/2019
13:16

Белорусский участок трубопровода "Дружба" может быть очищен от "грязной" нефти к середине августа

Белорусская сторона приступила к выполнению очередного этапа "дорожной карты" по замещению загрязненной российской нефти на качественную в магистральном трубопроводе "Дружба". Об этом говорится в сообщении белорусского госконцерна "Белнефтехим".

По информации ОАО "Полоцктранснефть Дружба", сегодня, 21 июня, началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча-Полоцк и замещение её чистой нефтью.

Нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут-Полоцк реверсом в сторону Невеля.

Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча - Полоцк, которое продлится до конца июля. Завершающий этап на северном направлении - вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк - продлится до 15 августа 2019 года.

Также в соответствии с принятой сторонами дорожной картой ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит мероприятия по вытеснению загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. На 21 июня разделительный снаряд прошел 259 км от Кобрина, завершить очищение указанной нитки нефтепровода от границы до ЛПДС "Мозырь" планируется к началу июля 2019 года. Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа.

Таким образом, полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года.

Сегодня на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 620 тыс. т некондиционной нефти.


"AK&M" от 21.06.2019
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