Белорусский участок трубопровода "Дружба" может быть очищен от "грязной" нефти к середине августа

Белорусская сторона приступила к выполнению очередного этапа "дорожной карты" по замещению загрязненной российской нефти на качественную в магистральном трубопроводе "Дружба". Об этом говорится в сообщении белорусского госконцерна "Белнефтехим".



По информации ОАО "Полоцктранснефть Дружба", сегодня, 21 июня, началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча-Полоцк и замещение её чистой нефтью.



Нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут-Полоцк реверсом в сторону Невеля.



Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча - Полоцк, которое продлится до конца июля. Завершающий этап на северном направлении - вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк - продлится до 15 августа 2019 года.



Также в соответствии с принятой сторонами дорожной картой ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит мероприятия по вытеснению загрязненной хлоридами нефти из третьей нитки нефтепровода на участке от Кобрина до Мозыря и далее на территорию РФ. На 21 июня разделительный снаряд прошел 259 км от Кобрина, завершить очищение указанной нитки нефтепровода от границы до ЛПДС "Мозырь" планируется к началу июля 2019 года. Затем начнется вытеснение хлоридной нефти по второй нитке нефтепровода от Мозыря до российской Унечи с планируемым завершением в середине августа.



Таким образом, полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года.



Сегодня на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 620 тыс. т некондиционной нефти.





"AK&M" от 21.06.2019