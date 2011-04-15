Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 июня

Банк России установил на 22 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.6730

1 Азербайджанский манат 37.2116

100 Армянских драмов 13.2278

1 Белорусский рубль 30.9519

1 Болгарский лев 36.4910

1 Бразильский реал 16.4443

100 Венгерских форинтов 22.0367

1000 Вон Республики Корея 54.2961

10 Гонконгских долларов 80.8440

10 Датских крон 95.5885

1 Доллар США 63.1295

1 Евро 71.3490

100 Индийских рупий 90.6265

100 Казахстанских тенге 16.6736

1 Канадский доллар 47.8471

100 Киргизских сомов 90.5082

10 Китайских юаней 91.8301

10 Молдавских леев 34.6390

1 Новый туркменский манат 18.0628

10 Норвежских крон 73.7753

1 Польский злотый 16.7466

1 Румынский лей 15.1067

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.5922

1 Сингапурский доллар 46.5145

10 Таджикских сомони 66.9454

1 Турецкая лира 10.8731

10000 Узбекских сумов 73.9809

10 Украинских гривен 24.0461

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.0545

10 Чешских крон 27.8570

10 Шведских крон 67.2162

1 Швейцарский франк 64.2343

10 Южноафриканских рэндов 43.8399

100 Японских иен 58.7935

"AK&M" от 21.06.2019