Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 июня

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Банк России установил на 22 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.6730
1 Азербайджанский манат 37.2116
100 Армянских драмов 13.2278
1 Белорусский рубль 30.9519
1 Болгарский лев 36.4910
1 Бразильский реал 16.4443
100 Венгерских форинтов 22.0367
1000 Вон Республики Корея 54.2961
10 Гонконгских долларов 80.8440
10 Датских крон 95.5885
1 Доллар США 63.1295
1 Евро 71.3490
100 Индийских рупий 90.6265
100 Казахстанских тенге 16.6736
1 Канадский доллар 47.8471
100 Киргизских сомов 90.5082
10 Китайских юаней 91.8301
10 Молдавских леев 34.6390
1 Новый туркменский манат 18.0628
10 Норвежских крон 73.7753
1 Польский злотый 16.7466
1 Румынский лей 15.1067
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.5922
1 Сингапурский доллар 46.5145
10 Таджикских сомони 66.9454
1 Турецкая лира 10.8731
10000 Узбекских сумов 73.9809
10 Украинских гривен 24.0461
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.0545
10 Чешских крон 27.8570
10 Шведских крон 67.2162
1 Швейцарский франк 64.2343
10 Южноафриканских рэндов 43.8399
100 Японских иен 58.7935
"AK&M" от 21.06.2019