Банк России на 22 июня понизил курс евро к рублю почти на 20 копеек до 71.3490 руб., курс доллара США - почти на 26 копеек до 63.1295 руб.

Банк России на 22 июня понизил официальный курс евро к рублю почти на 20 копеек до 71.3490 руб. с 71.5457 руб., курс доллара США - почти на 26 копеек до 63.1295 руб. с 63.3877 руб. 21 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 22 июня уменьшилась более чем на 23 копейки (-0.34%) до 66.8283 руб. с 67.0588 руб. 21 июня.



"AK&M" от 21.06.2019