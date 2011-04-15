На микрофинансовом рынке появится стандарт по взысканию просроченной задолженности

Банк России поддержал инициативу внедрения стандарта по взысканию просроченной задолженности, разработанного Саморегулируемой организацией "Микрофинансирование и Развитие" (СРО "МиР") и представленного на Экспертном совете по микрофинансированию и кредитной кооперации, который прошёл в Банке России 20 июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Подобный документ разработан впервые, он регламентирует процедуру возврата просроченной задолженности микрофинансовыми организациями и будет являться внутренним стандартом СРО "МиР", обязательным для исполнения его членами.



Среди обращений потребителей услуг микрофинансовых организаций как в СРО, так и к регулятору более половины составляют жалобы, связанные с процедурой взыскания просроченной задолженности. Часть из них касается деятельности профессиональных взыскателей (коллекторских агентств), значительная доля относится к нарушениям прав потребителей со стороны нелегальных кредиторов и коллекторов, однако существенное количество обращений связано с процессом взыскания, которое осуществляют сами микрофинансовые организации. При разработке стандарта учитывались наиболее острые проблемы, возникающие при взыскании задолженности и отраженные в обращениях граждан.



Стандарт дополняет и расширяет требования и ограничения, установленные федеральным законом N 230-ФЗ, ужесточает нормы, действующие на законодательном уровне. В частности, разрешает взаимодействие только с теми третьими лицами, которых сам должник указал как возможных участников процесса взыскания. При этом такое взаимодействие должно быть немедленно прекращено, как только указанное третье лицо выразит свое несогласие в любой форме. Кроме того, работникам МФО запрещается представляться сотрудниками государственных органов или органов местного самоуправления - взыскатель должен сразу четко обозначить свою принадлежность к конкретной микрофинансовой организации.



Документ также требует, чтобы при передаче портфеля просроченной задолженности для взыскания иной организацией МФО включала в договор пункт об обязательном соблюдении агентом данного стандарта, и предусматривает штрафные санкции за его нарушение. В свою очередь сотрудники МФО, нарушившие требования стандарта, будут обязаны компенсировать ущерб.



По мнению разработчиков документа, являясь более гибким инструментом, чем закон, стандарт в то же время жестко регламентирует алгоритм всех действий по взысканию, а его внедрение позволит в короткие сроки наработать опыт, который может лечь в основу предложений по уточнению действующего законодательства в этой сфере. Планируется, что стандарт начнет работать уже в июле 2019 года.



"AK&M" от 21.06.2019