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21/06/2019
14:30

Курская область заняла 5-е место в РФ по производству мяса

Курская область заняла 4-е место в ЦФО и 5-е место в РФ по производству мяса. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

За четыре месяца текущего года в хозяйствах всех категорий произведено 159 тыс. т мяса. Обеспеченность региона этим видом продукции превышает 100%. Продукция производится на 96 площадках - это свинокомплексы, птицефабрики, овцеводческий комплекс, ферма по производству "розовой телятины". Данные по итогам первого квартала 2019 года были озвучены на областном совещании по животноводству, которое прошло в Железногорском районе под председательством заместителя губернатора Алексея Золотарева.

А.Золотарев подчеркнул, что выручка от реализации продукции животноводства в этот период составила 12.5 млрд руб. Это 56 % от общей выручки, полученной сельхозпредприятиями области. Прибыль составила 3.1 млрд руб., что на 920 млн руб. больше аналогичного периода прошлого года. Рентабельность отрасли составила 33%, это на 10% выше уровня прошлого года.

Основная доля производства приходится на отрасль свиноводства - 84% или 135 тыс. т, доля птицеводческой продукции составила - 10% или 13 тыс. т, доля говядины - 6% или 11 тыс. т, производство баранины составило 100 т. Перед курскими животноводами стоит задача произвести в 2019 году не менее 543 тыс. т мяса.


"AK&M" от 21.06.2019
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