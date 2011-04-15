Кабмин уточнил правила работы "фабрики проектного финансирования"

Правительство РФ уточнило правила работы "фабрики проектного финансирования". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Подписанным постановлением сформированы основные условия предоставления синдицированных кредитов в рамках "фабрики", залогового обеспечения, а также установлена возможность рефинансирования кредитов и займов, предоставленных на инвестиционный проект ранее.



Вместе с тем скорректировано целевое направление предоставления субсидии из федерального бюджета в "ВЭБ.РФ" на возмещение расходов в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках "фабрики", а также сроки и период заключения соглашения о предоставлении такой субсидии.



Введён термин "процентный период". Актуализированы формулы расчёта субсидий.







"AK&M" от 21.06.2019