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21/06/2019
13:34

Россия и Южная Корея начали переговоры по соглашению об инвестициях и свободной торговле услугами

Министр экономического развития Максим Орешкин и министр торговли Республики Корея Ю Мен Хи подписали заявление о запуске переговоров по соглашению об инвестициях и свободной торговле услугами. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Ожидается, что соглашение приведёт к повышению международной конкурентоспособности российского сектора услуг, будет способствовать достижению целевых показателей и расширению географии корейских капиталовложений в экономику России, в том числе в региональном разрезе.

Соглашение также призвано помочь формированию новых цепочек добавленной стоимости, в первую очередь за счёт перспективных инвестиционных проектов, роста торговли сопутствующими услугами, обмена технологиями и знаниями.

В России уже реализуются крупные корейские инвестиционные проекты в отрасли автомобилестроения, производстве техники и электроники (автосборочное предприятие "Хёндэ Мотор Мэнуфакчуринг Рус" в Санкт-Петербурге, завод ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга" в Калужской области, завод "LG Electronics" в Московской области).

При этом в структуре российского экспорта в Республику Корея преобладают поставки продукции добывающих отраслей (более 70%), основная доля импорта приходится на машины, оборудование и транспортные средства (более 60 %).

Республика Корея - один из основных внешнеторговых и инвестиционных партнеров России. По итогам 2018 года Корея занимает 11-е место по накопленным прямым инвестициям в российскую экономику, а объём взаимной торговли составляет около $25 млрд.


"AK&M" от 21.06.2019
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