Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.Шульган направил приветствие участникам VIII Среднерусского экономического форума

Министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган направил приветствие участникам VIII Среднерусского экономического форума.



"Тема форума в этом году выбрана весьма актуальная: "Цифровой регион". В современном мире развитие цифровой экономики в целях обеспечения экономического роста и повышения качества жизни граждан является приоритетным направлением социально-экономического развития как Республики Беларусь, так и Российской Федерации", - говорится в приветствии.



Регионами Беларуси и России накоплен положительный опыт по созданию автоматизированных информационных систем в сферах промышленности, торговли, логистики и предоставления услуг, а также по цифровизации бизнес-процессов.



Цифровая экономика позволяет радикально менять бизнес-модели и создавать новые продукты и услуги, что способствует повышению конкурентоспособности экономики, формирует новое качество экономического роста и обеспечивает повышение уровня жизни граждан, полагает министр.



"ИТ-отрасль всегда поддерживалась главами наших государств. И с каждым годом эта поддержка только расширяется - развитие ИТ-технологий в настоящее время является одним из основных национальных приоритетов", - подчёркивается в приветствии.



Министр считает, что за минувшие годы форум внес значительный вклад в создание благоприятных условий для международного сотрудничества, всестороннего общения специалистов, а также в реализацию стратегии инновационного развития региона, внедрение передовых технологий. Форум приобрел широкую международную известность, зарекомендовал себя, как полезный дискуссионный формат, стал масштабной площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем, а также выработки новых подходов к их решению.



VIII Среднерусский экономический форум состоится в Курске 26-27 июня 2019 года. Тема VIII СЭФ - "Цифровой регион". Организаторами СЭФ выступают: Администрация Курской области, Агентство по привлечению инвестиций Курской области, Информационное агентство АК&М, при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, Минкомсвязь России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ТПП РФ и Банка России.



Официальный партнер форума - АО "ХК "Металлоинвест", стратегический партнер форума - ПАО "Ростелеком", генеральный партнер форума - строительная компания "Инстеп".



В работе форума примут участие более 2000 человек: представители федеральных министерств и ведомств, региональной власти Центральной России, государственных корпораций, крупнейших научных и образовательных учреждений, консалтинговых компаний, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, инвестиционных и банковских структур, предприятий малого и среднего бизнеса.



Программа СЭФ-2019 включает пленарные мероприятия, 14 тематических заседаний, выставку передовых проектов в области цифровых технологий, конкурс молодых программистов.



Подробнее о форуме на http://www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 21.06.2019