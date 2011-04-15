С начала года в Курской области произведено 87 тыс. т молока. К 2024 году планируется довести этот показатель до 350 тыс. т. Для этого будут строиться и модернизироваться производства молочного направления. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Так, речь идёт о завершении строительства молочного комплекса на 6 тыс. голов КРС с пунктом по приёмке и переработке молока ООО "Агропромкомплектация-Курск" в Железногорском районе, ООО "Псельское" на 1200 голов коров в Беловском районе.



ООО "ЭкоНиваАгро-Курск" в Солнцевском районе планирует реализовать проект по строительству трёх молочных комплексов. Каждый из них рассчитан на 3300 голов коров. В текущем году приступят к реализации первой очереди проекта.



Кроме того, в Мантуровском районе намечено строительство ещё одного молочного комплекса ООО "Луч". Продолжится модернизация животноводческих объектов в Курчатовском, Рыльском районах.





"AK&M" от 21.06.2019