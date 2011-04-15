Сбербанк и компания Trend Micro подписали меморандум о взаимодействии

Сбербанк и Trend Micro Incorporated, мировой лидер в области защиты информации, договорились о сотрудничестве в рамках II Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), проходящего в Москве. Об этом говорится в сообщении банка.



Компании объединят усилия для совместного совершенствования методов борьбы с киберпреступностью, а также для развития разрабатываемых технологий и компетенций сотрудников.



Trend Micro и Сбербанк планируют обеспечивать обмен опытом в области информационной безопасности, реализовывать совместные проекты по повышению компетенций в сфере кибербезопасности. Так, в рамках сотрудничества компании займутся организацией и проведением встреч с компаниями финансовой сферы для обмена передовыми навыками и повышением осведомленности в области кибербезопасности через совместное участие в социально-просветительских программах и проектах.



ICC - международная межотраслевая платформа, объединяющая представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и признанных экспертов отрасли для открытого диалога по наиболее острым вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобальной диджитализации.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 21.06.2019