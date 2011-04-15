Сбербанк и Oracle договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности

Сбербанк в рамках II Международного конгресса по кибербезопасности (ICC) заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с международной IT-корпорацией Oracle с целью защиты данных. Об этом говорится в сообщении банка.



Стороны договорились о сотрудничестве в области новых технологий, таких как машинное обучение и искусственный интеллект в части кибербезопасности и операционного управления IT.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 21.06.2019