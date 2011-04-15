Внешнеторговый оборот РФ в январе-апреле снизился на 0.3% до $215.3 млрд

Внешнеторговый оборот России январе-апреле 2019 года снизился на 0.3% до $215.3 млрд. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на данные Банка России.



Сальдо торгового баланса выросло на 1.4% до $60 млрд. Объём экспорта составил $137.6 млрд, оставшись на уровне показателя годом ранее. Объём импорта уменьшился на 1% до $77.6 млрд.





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