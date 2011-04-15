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21/06/2019
18:01

Минфин доразместил еврооблигации на $1.5 млрд и $1 млрд

Минфин доразместил еврооблигации с погашением в 2029 и 2035 годах в объёме $1.5 млрд и $1 млрд соответственно. Об этом говорится в сообщении министерства.

Первоначальное размещение 10-летних облигаций состоялось в марте 2018 года, 15-летних - в марте текущего года.

Объём заявок инвесторов на приобретение 10-летних долларовых инструментов превысил объем размещения более чем в 2 раза, составив около $3.7 млрд. Спрос на бумаги с погашением в 2035 году в 3 раза превысил объём размещения. Совокупный спрос, таким образом, составил около $7 млрд.

По итогам размещения бумаг с погашением в 2029 году 55% удовлетворенных заявок пришлось на инвесторов из Великобритании, 24% - приобрели инвесторы из США, инвесторы из континентальной Европы - 17% выпуска, а 4% - инвесторы из Азии. Большая часть (64%) удовлетворенного спроса по выпуску с погашением в 2035 году также пришлась на инвесторов из Великобритании, 29% приобрели инвесторы из США, 7% - инвесторы из континентальной Европы и Азии. Таким образом, оба транша были размещены исключительно среди иностранных инвесторов.


"AK&M" от 21.06.2019
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