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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 22 июня, в размере 63.1295 руб. против 63.3877 руб. на 21 июня.
Курс доллара США за последние 5 дней:
21.06.19 - 63.3877 руб.
20.06.19 - 63.9794 руб.
19.06.19 - 64.3352 руб.
18.06.19 - 64.3187 руб.
15.06.19 - 64.4326 руб.
"AK&M" от 24.06.2019