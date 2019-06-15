ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 22 июня, в размере 63.1295 руб. против 63.3877 руб. на 21 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



21.06.19 - 63.3877 руб.

20.06.19 - 63.9794 руб.

19.06.19 - 64.3352 руб.

18.06.19 - 64.3187 руб.

15.06.19 - 64.4326 руб.

















































































































































































































































































"AK&M" от 24.06.2019