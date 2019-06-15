ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 22 июня, в размере 71.3490 руб. против 71.5457 руб. на 21 июня.





Курс евро за последние 5 дней:



21.06.19 - 71.5457 руб.

20.06.19 - 71.6377 руб.

19.06.19 - 72.2291 руб.

18.06.19 - 72.1077 руб.

15.06.19 - 72.6993 руб.

































































































































"AK&M" от 24.06.2019