Повтор! В Госдуму внесён законопроект по цифровизации трудовых отношений

В Госдуму внесён законопроект по цифровизации трудовых отношений. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект закрепляет в Трудовом кодексе РФ понятие юридически значимого сообщения, которое может быть передано сторонам трудового договора не только в личном присутствии на бумаге, но и направлено в электронном виде.



Один из авторов законопроекта, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что с 1 октября 2019 года вступят в силу поправки в Гражданский кодекс о цифровых правах, которыми создается основа для регулирования отношений в рамках цифровой экономики.



Он отметил, что развитие электронных форм передачи информации в рамках проходящих процессов цифровизации экономики затрагивает разные виды отношений, в том числе трудовые.



"В ст. 165.1 ГК РФ установлены правила о юридически значимых сообщениях. Такие сообщения влекут гражданско-правовые последствия с момента их доставки получателю. На практике это позволяет исключить споры о моменте возникновения у лица соответствующих прав и обязанностей. При этом юридически значимые сообщения играют большую роль и в трудовых отношениях, как на стадии заключения трудового договора, так и в период его действия. Однако в Трудовом кодексе соответствующих норм, определяющих порядок доставки юридически значимых сообщений, сейчас нет. Отсутствие этих правил создает опасную для трудовых правоотношений неопределённость", - отметил П.Крашенинников.



"Юридически значимыми сообщениями в трудовых отношениях являются любые акты взаимодействия между сторонами трудового договора, совершаемые ими в целях передачи определенной юридически значимой информации. Передача одной стороной договора другой стороне заявления, уведомления, обращения, разрешения или требования влечет соответствующее юридические последствия, предусмотренные трудовым законодательством. Такие сообщения могут сейчас направляться не в виде бумажного документа, а в электронной форме, поэтому необходимо определить в ТК РФ соответствующие нормы", - сказал П.Крашенинников.





"AK&M" от 24.06.2019