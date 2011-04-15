S&P повысило рейтинг Государственной транспортной лизинговой компании

S&P Global Ratings 21 июня 2019 года повысило долгосрочный кредитный рейтинг российского ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с "ВВ-" до "ВВ". Краткосрочный кредитный рейтинг был подтверждён на уровне "В". Прогноз - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.



По мнению S&P, в последние два года роль ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) в сфере модернизации и развития транспортного сектора России постепенно повышалась, в частности, рыночная доля компании в сфере лизинга транспортных средств увеличилась, а её вовлечённость в реализацию государственных программ повысилась.



Как следствие, агентство пересмотрело свою оценку вероятности получения компанией экстраординарной государственной поддержки с умеренно высокой на высокую.



Прогноз "стабильный" отражает мнение S&P, что в ближайшие 12 месяцев вовлеченность в реализацию значительного числа государственных проектов в качестве государственного инструмента будет поддерживать рыночную долю ГТЛК и рост её лизингового портфеля, обусловливая значительную роль компании для российского правительства.



Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта.



"AK&M" от 24.06.2019