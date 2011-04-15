Аэрофлот с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию

ПАО "Аэрофлот" с 8 июля 2019 года полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.



Эта мера принята в соответствии с Указом президента Российской Федерации "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", который вводит с указанной даты временный запрет для российских авиакомпаний осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.



Авиакомпания прекращает рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полётов составляет 14 в неделю.



С настоящего времени главные усилия Аэрофлота будут направлены на вывоз с территории Грузии находящихся там граждан Российской Федерации. Те из них, которые имеют билеты в Россию на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения, или вернуть полную стоимость билетов, но расторгнув тем самым договор о перевозке.



Пассажиры, которые приобрели авиабилеты в Грузию на 8 июля или более позднюю дату, могут получить возврат полной стоимости билета по месту его приобретения, либо бесплатно изменить перевозку с тем, чтобы она состоялась в период выполнения рейсов.



В качестве альтернативы пассажирам может быть предложено без удержания дополнительных средств изменить перевозку, пунктом начала или окончания которой является Тбилиси, на Ереван или Владикавказ в пределах периода полётов по первоначальному билету.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за I квартал 2019 года вырос на 16.2% до 12.8 млн, авиакомпании - на 14.3% до 8.5 млн по сравнению с годом ранее. Пассажирооборот Группы увеличился на 16.7%, авиакомпании - на 11%.



Группа "Аэрофлот" в марте 2019 года ввела в эксплуатацию два самолёта Boeing 777-300ER и два Boeing 737-800. По состоянию на 31 марта 2019 года парк Группы насчитывал 371 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 777-300ER. По состоянию на 31 марта 2019 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 255 воздушных судов.



Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год составила 5.713 млрд руб. и снизилась по сравнению с прошлым годом на 75.2% с 23.06 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 40% до 33.598 млрд руб. с 56.015 млрд руб. Выручка группы "Аэрофлот" увеличилась на 14.8% и составила 611.57 млрд руб. против 532.934 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Аэрофлот" за I квартал 2019 года по РСБУ вырос почти в 2 раза до 16.85 млрд руб. с 8.75 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 21.1% до 114.026 млрд руб. с 94.195 млрд руб. Себестоимость продаж составила 133.039 млрд руб., что на 25.8% превышает показатель за аналогичный период 2018 года.



"AK&M" от 24.06.2019