Минприроды разработало законопроект по увеличению порогового значения отнесения месторождений рудного золота

Минприроды России разработан законопроект по увеличению с 50 до 200 т порогового значения отнесения месторождений рудного золота к участкам недр федерального значения. Об этом говорится в сообщении министерства.



Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2.1 Закона РФ "О недрах" в части увеличения порогового значения отнесения месторождений коренного (рудного) золота к участкам недр федерального значения подготовлен в целях реализации поручения президента РФ Владимира Путина от 23 ноября 2018 года и внесён в Правительство РФ.



Разработка документа направлена на стимулирование экономической активности и повышение инвестиционной привлекательности пользования недрами РФ. Принятие законопроекта будет способствовать привлечению частных инвестиций, в том числе иностранных, при добыче коренного (рудного) золота, развитию труднодоступных территорий, а также повысит интерес к добыче золота в России.



В 2008 году в законодательство о недрах были внесены изменения, направленные на усиление контроля со стороны государства за стратегическими объектами, в том числе в отношении участков недр с извлекаемыми запасами золота свыше 50 т.



Введение данных поправок существенно ограничило доступ золотодобывающих компаний к зарубежному финансированию, поскольку указанные изменения воспринимались иностранными инвесторами как существенные финансовые и административные риски, связанные с возможностью прекращения права пользования недрами и длительностью согласования различных сделок с акциями (долями) компаний-недропользователей.



Настоящий законопроект призван перераспределить объёмы вкладываемых инвестиций в пользу проведения работ на территории РФ, так как порог ранее введенных ограничений будет увеличен с 50 до 200 т.



Законопроект позволит обеспечить привлечение иностранных инвестиций в двух направлениях. Прежде всего, в проекты по разработке месторождений коренного золота распределенного фонда недр посредством отмены ряда длительных и сложных административных процедур по одобрению сделок при вхождении иностранных инвесторов в такие проекты и одобрению перехода права пользования недрами к компаниям с участием иностранного инвестора.



Кроме того, документ повысит инвестиционную привлекательность геологоразведочных работ на ранее неизученных территориях, поскольку указанное увеличение порогового значения обеспечит гарантии иностранным инвесторам, планирующим проводить работы по геологическому изучению недр, по получению права пользованиями недрами для разведки и добычи полезных ископаемых на открытых месторождения коренного (рудного) золота.



По данным исследования социально-экономического эффекта от повышения "стратегического" порога для месторождений золота в России, подготовленного компанией EY в 2018 году по заказу компании KINROSS GOLD и представленного Рабочей группе но природным ресурсам и экологии Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) при Минприроды России, повышение порогового значения положительно скажется на развитии Дальнего Востока. Прямой и косвенный бюджетный эффект субъектов РФ, входящих в состав ДФО, за двадцатитрехлетний период после вступления в силу законопроекта может составить до 900 млрд руб., размер привлеченных прямых иностранных инвестиций - до 20 млрд руб., суммарный вклад в валовой внутренний продукт региона - до 2.6 трлн руб., а количество созданных рабочих мест - до 12 тыс.



За двадцатитрёхлетний период после вступления в силу законопроекта потенциальный прямой и косвенный бюджетный эффект может составить до 2.7 трлн руб., размер привлеченных прямых иностранных инвестиций - до 67 млрд руб., суммарный эффект на валовой внутренний продукт России - до 7.8 трлн руб., а количество созданных рабочих мест - до 60 тыс. Финансирование геологоразведочных работ в золотодобывающей отрасли может увеличиться с 7.9 млрд руб. до 20.4 млрд руб.



"AK&M" от 24.06.2019