АО "АВТОВАЗ" и Фонд "Сколково" подписали соглашение о намерениях. Об этом говорится в сообщении сторон.



Соглашение нацелено на перспективное сотрудничество и обмен опытом в области инновационных стартапов, соответствующих компетенций и ресурсов для содействия разработке инновационных решений.



Документ предусматривает изучение возможности открытия в ИЦ "Сколково" партнёрского центра АВТОВАЗа.



АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Чистая прибыль АВТОВАЗа по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Прибыль АВТОВАЗа по МСФО за 2018 год составила 5.861 млрд руб. против убытка 9.662 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11%, до 283.127 млрд руб. с 225.648 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 8.342 млрд руб. против убытка 10.063 млрд руб. Операционная прибыль составила 15.617 млрд руб. против убытка 643 млн руб.







"AK&M" от 24.06.2019