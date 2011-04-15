Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/06/2019
13:54

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о гарантиях на выплаты увольняемым в связи с ликвидацией организации

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о гарантиях на выплаты работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

Законопроекты "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части гарантий по выплате выходного пособия и сохранении среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)" и "О внесении изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в части гарантий по выплате выходного пособия и сохранении среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)" подготовлены Минтрудом с целью реализации постановления Конституционного суда.

КС признал часть первую статьи 178 Трудового кодекса не соответствующей Конституции и предписал внести в действующее правовое регулирование изменения, направленные на установление правового механизма, обеспечивающего сохранение среднего заработка на период трудоустройства наравне с другими уволенными в связи с ликвидацией организации работниками тем из них, кто приобретет право на предоставление данной гарантии после завершения ликвидации организации-работодателя. КС также отметил, что в Трудовом кодексе отсутствует правовой механизм, согласованный с положениями гражданского законодательства о ликвидации юридических лиц.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин прокомментировал, что в подготовленном законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ "структурно выделены гарантии при увольнении работника в связи с сокращением численности (штата), а также закреплена обязанность работодателя сохранить за работником средний заработок на период трудоустройства".

"Объем гарантий при этом не увеличен - это выплата одного среднего заработка в виде выходного пособия, а также сохранение среднего заработка, если работник не трудоустроился в течение второго и третьего месяцев после увольнения, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - в течение второго-шестого месяцев", - сообщил министр.

Планируется установить, что выплаты причитающиеся работникам при ликвидации организации производятся до ее завершения в соответствии с гражданским законодательством.

Кроме того, вводится 15-дневный срок обращения работника за получением среднего месячного заработка, если он не смог трудоустроиться.

Второй законопроект предусматривает, что в заявлении в регистрирующий орган для регистрации ликвидации юридического лица ликвидатор, ликвидационная комиссия или собственник подтверждает, что произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством для увольняемых работников в связи с ликвидацией организации.

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации юридического лица производится не ранее истечения срока обращения к работодателю работников, уволенных в связи с ликвидацией, за получением среднемесячного заработка на период их трудоустройства. При этом предусмотрена возможность внесения записи о ликвидации в реестр до истечения данного срока при условии досрочного предоставления выплат работникам за весь период сохранения среднего заработка.

"По нашему мнению, законопроекты обеспечат получение работниками, уволенными в связи с ликвидацией организации, причитающихся выплат в полном объеме до ее ликвидации", - подчеркнул М.Топилин.

"AK&M" от 24.06.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100