ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 25 июня в размере 62.9095 руб. против 63.1295 руб. на 22 июня.





Курс доллара США за последние 5 дней:



22.06.19 - 63.1295 руб.

21.06.19 - 63.3877 руб.

20.06.19 - 63.9794 руб.

19.06.19 - 64.3352 руб.

18.06.19 - 64.3187 руб.

"AK&M" от 24.06.2019