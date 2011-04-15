Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 июня

Банк России установил на 25 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.7221

1 Азербайджанский манат 37.0819

100 Армянских драмов 13.1886

1 Белорусский рубль 30.9168

1 Болгарский лев 36.6435

1 Бразильский реал 16.4598

100 Венгерских форинтов 22.1053

1000 Вон Республики Корея 54.3760

10 Гонконгских долларов 80.5314

10 Датских крон 96.0040

1 Доллар США 62.9095

1 Евро 71.5973

100 Индийских рупий 90.5792

100 Казахстанских тенге 16.6372

1 Канадский доллар 47.7093

100 Киргизских сомов 90.1928

10 Китайских юаней 91.4475

10 Молдавских леев 34.5942

1 Новый туркменский манат 17.9999

10 Норвежских крон 74.2225

1 Польский злотый 16.8496

1 Румынский лей 15.1801

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.2750

1 Сингапурский доллар 46.4585

10 Таджикских сомони 66.7121

1 Турецкая лира 10.9534

10000 Узбекских сумов 73.7230

10 Украинских гривен 24.0319

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.1404

10 Чешских крон 27.9977

10 Шведских крон 67.5031

1 Швейцарский франк 64.4697

10 Южноафриканских рэндов 44.0774

100 Японских иен 58.5722







"AK&M" от 24.06.2019