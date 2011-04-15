Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 25 июня

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Банк России установил на 25 июня курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.7221
1 Азербайджанский манат 37.0819
100 Армянских драмов 13.1886
1 Белорусский рубль 30.9168
1 Болгарский лев 36.6435
1 Бразильский реал 16.4598
100 Венгерских форинтов 22.1053
1000 Вон Республики Корея 54.3760
10 Гонконгских долларов 80.5314
10 Датских крон 96.0040
1 Доллар США 62.9095
1 Евро 71.5973
100 Индийских рупий 90.5792
100 Казахстанских тенге 16.6372
1 Канадский доллар 47.7093
100 Киргизских сомов 90.1928
10 Китайских юаней 91.4475
10 Молдавских леев 34.5942
1 Новый туркменский манат 17.9999
10 Норвежских крон 74.2225
1 Польский злотый 16.8496
1 Румынский лей 15.1801
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.2750
1 Сингапурский доллар 46.4585
10 Таджикских сомони 66.7121
1 Турецкая лира 10.9534
10000 Узбекских сумов 73.7230
10 Украинских гривен 24.0319
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.1404
10 Чешских крон 27.9977
10 Шведских крон 67.5031
1 Швейцарский франк 64.4697
10 Южноафриканских рэндов 44.0774
100 Японских иен 58.5722
"AK&M" от 24.06.2019