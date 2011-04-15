Банк России на 25 июня повысил курс евро к рублю почти на 25 копеек до 71.5973 руб., курс доллара США понизил на 22 копейки до 62.9095 руб.

Банк России на 25 июня повысил официальный курс евро к рублю почти на 25 копеек до 71.5973 руб. с 71.3490 руб., курс доллара США понизил на 22 копейки до 62.9095 руб. с 63.1295 руб. 22 июня.



Стоимость бивалютной корзины на 25 июня уменьшилась почти на копейку (-0.01%) до 66.8190 руб. с 66.8283 руб. 22 июня.



"AK&M" от 24.06.2019