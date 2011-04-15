Ингосстрах запустил новый продукт страхования имущества для розничных клиентов

Компания "Ингосстрах" запустила новый продукт "Личные вещи", предусматривающий страхование движимого имущества физических лиц. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Продукт доступен для клиентов компании, имеющих полис страхования имущества, моторного страхования, либо защиту от несчастного случая или полис страхования путешествующих. Договор можно оформить в офисах компании или у агентов Ингосстраха, а с июля – на сайте www.ingos.ru.



Благодаря новому продукту "Личные вещи" теперь можно без осмотра, описания и оценки застраховать три группы предметов движимого имущества: мобильную технику (мобильные устройства, ноутбуки, фото– видеокамеры и т.д.), спортинвентарь (лыжи, велосипеды, дайверское снаряжение и т.д.), верхнюю одежду и ручную кладь (куртки, чемоданы, сумки и т.д.). На страхование принимаются как новые предметы, так и уже находящиеся в эксплуатации. Исключение составляют аксессуары, расходные материалы с повышенным естественным износом (бутылки, мячи и т.п.), а также изделия из меха.



Клиент может выбрать четыре варианта страховых сумм – 30, 50, 100 и 150 тыс. руб. Страховая сумма является агрегатной, устанавливается на все три группы застрахованных предметов движимого имущества с лимитом выплат на один предмет или комплект 20% – для мобильной техники и спортинвентаря, либо 30% – для верхней одежды и ручной клади.



Длительность страхования - от 1 дня до 3 лет в зависимости от длительности страхования по основному продукту (страхование путешествующих, КАСКО и др.): срок страхования равен сроку страхования по основному продукту, при этом дата окончания договора "Личные вещи" не ограничивается датой окончания договора по основному продукту. Действие полиса распространяется на весь мир, при этом "Типовые риски" считаются застрахованными только в помещениях (объектах недвижимости).



Стоимость краткосрочного страхования по продукту "Личные вещи" варьируется от 53 до 113 руб. в день в зависимости от пакета рисков. Стоимость годового полиса варьируется от 855 до 9 150 руб. в зависимости от размера страховой суммы и пакета рисков.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 24.06.2019