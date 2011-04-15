Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

24/06/2019
16:26

Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 11 по 18 июня, снизилось на 0.3%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 11 по 18 июня 2019 года, снизилась на 0.3% до 762.1 тыс. тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

За неделю уменьшение количества безработных произошло в 54 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, республиках Крым, Татарстан и Марий Эл, Челябинской, Мурманской и Сахалинской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае.

В 25 регионах отмечен рост числа безработных. Наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Северная Осетия-Алания, Мордовия и Чувашской Республике, Забайкальском крае, Астраханской, Костромской, Ростовской, Брянской области и Ульяновской областях.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100