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24/06/2019
16:37

В Крыму идут работы по восстановлению электроснабжения

В Крыму идут работы по восстановлению электроснабжения, говорится в сообщении Минэнерго.

24 июня в 12:44 отключилась ВЛ 110 кВ "Симферопольская ТЭЦ - Северная" (ГУП РК "Крымэнерго") с отпайкой на ПС "Завокзальная" с неуспешным АПВ. Одновременно отключилась ВЛ 110 кВ "Северная - Восточная" с отпайкой на ПС "Завокзальная".

На ПС 110 кВ "Северная" обнаружен обрыв провода ВЛ 110 кВ "Северная - Восточная" с отпайкой на ПС "Завокзальная" от линейного портала в сторону линейного разъединителя, с падением на РП 110 кВ и перекрытием ВЛ 110 кВ "Симферопольская ТЭЦ - Северная" с отпайкой на ПС "Завокзальная". Обесточены ПС 110 кВ - 2 ("Северная", "Завокзальная").

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Симферополя (около 70 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей - 30 МВт.

В 14:18 начался ремонт ВЛ 110 кВ "Северная - Восточная" с отпайкой на ПС "Завокзальная". Заявка до 17-00 24 июня.

В 14:38 начался ремонт ВЛ 110 кВ "Симферопольская ТЭЦ - Северная" с отпайкой на ПС "Завокзальная". Заявка до 17:00 24 июня. Планируемое время окончания аварийно-восстановительных работ - 20:00 24 июня.


"AK&M" от 24.06.2019
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